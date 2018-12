Furti nel trevigiano e covo a Fontanafredda: latitante catturato in Germania

SACILE (PORDENONE) - Un uomo di nazionalità albanese, di 29 anni, che abita in Lombardia, latitante da un anno, è stato arrestato in Germania in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Treviso al termine di articolate indagini della Compagnia carabinieri di Sacile (Pordenone). Lo scorso anno l'uomo, insieme con alcuni complici, aveva compiuto una serie di furti e i militari dell'Arma avevano individuato il covo della banda a Fontanafredda (Pordenone).



L'operazione, portata a termine assieme ai colleghi di Latisana, aveva portato anche all'arresto di altri quattro albanesi e al recupero di refurtiva riconducibile a numerosi furti in abitazione. L'uomo arrestato nei giorni scorsi all'estero si era invece reso irreperibile; è accusato anche di un furto di ingente valore commesso in provincia di Treviso. L'albanese è stato consegnato alle autorità italiane all'aeroporto di Fiumicino e ora si trova in carcere a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA