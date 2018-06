Senza biglietto: fatto scendere, lancia una pietra contro il finestrino del treno

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) - Trovato a bordo del treno, si rifiuta di fornire le sue generalità alnel momento in cui deve venire compilato il verbale della multa e viene fatto scendere dal convoglio dal capo, nella stazione ferroviaria diMa all'uomo pizzicato senza titolo di viaggio, 31 anni, di Genova, cittadino nigeriano pregiudicato, regolare con il permesso di soggiorno, non va bene di essere fatto scendere: raccoglie da terra unadalla massicciata e lacontro il vetro di una carrozza viaggiatori, danneggiandolo. Minaccia anche il capo treno.È successo il 4 giugno scorso e sul posto erano intervenuti i carabinieri di Sacile. Anche il loro arrivo non era servito a calmare il 31enne che, portato in caserma, è stato identificato, fotosegnalato ea piede libero per danneggiamento aggravato e per non aver fornito le sue generalità.