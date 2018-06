Agricoltore picchiato dal ladro di gasolio: lividi in faccia e costole rotte

di Cristina Antonutti

MANIAGO - «Se aveva bisogno di un po' di nafta, poteva chiedermelo, gliel'avrei data...». Ha il'agricoltore diche, nonostante l'aggressione subita, nella caserma dei carabinieri di Spilimbergo riesce a trovare le parole giuste guardando negli occhi il suo aggressore. Cinquant'anni, co-titolare di un'azienda agricola che coltiva 45 ettari a Maniago, ha appena fatto il riconoscimento di L.F., unche vive a Maniago e che la sera prima lo ha preso a calci e pugni per assicurarsi la fuga. Il giovane è stato denunciato per rapina impropria e lesioni. Il suo furgone Mercedes, vestiti, tubo di gomma e taniche usate per il furto sono stati sequestrati.