Ladro sorpreso in casa dal farmacista: si butta giù dalla finestra

di Alberto Comisso

PORCIA - Se l'è trovato ad un metro di distanza. Longilineo, statura media, abiti e passamontagna scuri. Quella che si è materializzata ieri sera poco prima delle 20 davanti a, è stata una scena «da film». Un, dopo essere riuscito ad entrare da una delle finestre che si trovano nella parte retrostante la farmacia All'Igea di via Roma, che è collegata all'abitazione al civico 8 nella quale vive Toffolo, si è diretto verso la camera da letto della madre del farmacista, Cristina; rovistando tra i cassetti è riuscito ad impossessarsi di numerosi gioielli di famiglia e di denaro contante per un valore che è ancora in fase di quantificazioni. Dalle prime stime pare superi iA quell'ora al primo piano, nel suo studio, c'era Renzo Toffolo che, come raccontato da lui stesso, sentendo alcuni rumori provenire dal piano sopra si era recato dalla madre chiedendole se, per caso, in casa ci fosse qualcuno. «Quando ho raggiunto la stanza da letto di mia mamma me lo sono trovato di fronte. Sono rimasto pietrificato mentre lui, con grande scaltrezza, è riuscito, con quattro passi di numero, a guadagnare la via di fuga e ache, poco prima, aveva forzato per garantirsi l'accesso»...