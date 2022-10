Tornano i ladri e svuotano il salvadanaio di una 12enne

PORDENONE - Tre raid nel giro di poche ore, a Cordenons, e torna la paura che si riaccende ad ogni autunno, quando il buio che arriva prima e l'approssimarsi delle feste natalizie riaccendono gli appetiti di piccole bande di saccheggiatori che non di rado razziano poco ma causano danni consistenti alle abitazioni che visitano. Due dei tre episodi registrati tra giovedì sera e venerdì mattina si sono verificati in case di via Pasch molto vicine tra loro. In una delle due, quella di Christian Martini e della sua compagna, i malviventi hanno realizzato un bottino di circa 2.500 euro, causando danni agli infissi probabilmente per altrettanti. Hanno infatti forzato una finestra ed una porta finestra collocate sul retro della casa.

LA REFURTIVA

Una volta dentro hanno messo a soqquadro ogni stanza, alla spasmodica ricerca di denaro e preziosi. Purtroppo, trovando il piccolo tesoro racimolato dalla figlia dodicenne della coppia nel suo salvadanaio, soprattutto con i regali della cresima. Un migliaio di euro in contanti. «Ho salvato solo un anello di valore che avevo lasciato in un contenitore: devono aver pensato non valesse nulla» racconta Christian, papà impaurito dall'accaduto: «Talvolta mia figlia, che ormai è grandicella, è a casa da sola, in camera con le sue cuffie addosso. Mi chiedo: se questi entrano pensando non ci sia nessuno chissà che può accadere».

COME UN TORNADO

Il resto della refurtiva sono collanine d'oro e qualche anello. Ieri ha impiegato ore a rimettere a posto ciò che i malfattori avevano gettato all'aria. Sembrava fosse passato un tornado. La mattina dopo il raid di giovedì, probabilmente la stessa banda è tornata a colpire in via Pasch, un paio di civici più in là, oltre che al confine tra Cordenons e Torre, in via delle Acque. In entrambe i casi però, i furfanti non sono riusciti nel loro intento. I rilievi di tutti e tre gli episodi sono stati opera della Squadra Volante della Questura di Pordenone, anche con gli uomini della scientifica. Si augura si tratti di episodi sporadici il sindaco Andrea Delle Vedove che ricorda come «Ogni anno il periodo autunnale vede un incremento di questi sciacallaggi, anche se va detto che nel nostro territorio il numero di scorribande è stato sempre piuttosto esiguo». Bene comunque tenere sott'occhio il fenomeno: «Bisogna segnalare alle forze dell'ordine eventuali facce sconosciute che si notino aggirarsi con fare sospetto e denunciare sempre furti riusciti e tentati. Prima degli episodi delle ultime 48 ore, nel nostro territorio c'era stata una sola segnalazione di furto, al Pasch la settimana scorsa, come mi hanno riferito i carabinieri».