SAN QUIRINO - È seguendo le tracce lasciate da un’Audi A3 nera che i carabinieri della stazione di Aviano sono riusciti a individuare i presunti autori di due furti commesso a inizio ottobre a San Quirino. Si tratta di quattro rom che vivono un un campo nomadi di Udine. Hanno tra i 30 e 40 anni e sono stati denunciato per l’ipotesi di furto in abitazione e ricettazione.

LE INDAGINI

È tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre - in anticipo rispetto ai raid che cominciano dopo il cambio dell’ora - che hanno cominciato a verificarsi alcuni furti nelle case. Nel bottino dei ladri sono finiti monili in oro, denaro in contante, ma anche capi di abbigliamento, come un giubbotto sottratto a un abitante di via Cesare Battisti a Sedrano. Oppure generi alimentari, come è successo a una vittima che abita in via Casagrande a San Foca e che, oltre alla sparizione di monili in oro per un valore di 200 euro, si è vista svuotare il frigorifero. Su questi due episodi denunciati proprio a San Quirino si sono concentrati di carabinieri di Aviano. Uno degli elementi ricorrenti, infatti, era la presenza di un’Audi A3 nera, un elemento che ha portato gli investigatori in provincia di Udine.

L’AUTO

Si è così scoperto che, dopo i raid, la macchina veniva lasciata in parcheggi pubblici, ad esempio le zone dello stadio Friuli o della fiera di Udine, un accorgimento per impedire alle forze dell’ordine di capire chi utilizzasse l’Audi A3. Il suo ritrovamento ha messo i carabinieri di Aviano sulle tracce di un gruppo di etnia rom. Hanno tutti la dimora a Udine e sono conosciuti per i loro precedenti per reati contro il patrimonio.

Dopo una serie di accertamenti coordinati dalla Procura di Pordenone, sabato notte i militari dell’Arma, con il supporto di altri reparti, hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari nei confronti dei quattro sospettati. Sono stati raccolti ulteriori elementi investigativi che dovranno essere sviluppati. Non si esclude, infatti, che i quattro possano essere coinvolti in altri furti in abitazione commessi in altre province.

LA REFURTIVA

Nel corso della perquisizione sono stati trovati gioielli in oro e orologi di dubbia provenienza. Se qualcuno dovesse riconoscerli dalle immagini qui a fianco pubblicate, può mettersi in contatto con la stazione dei carabinieri di Aviano tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 (0434 660157). Sono inoltre in corso valutazioni nei confronti della persona a cui è intestata l’Audi A3. Si tratta di un prestanome, nei suoi confronti verrà avviata la procedura di radiazione d’ufficio del veicolo, peraltro già sottoposto a sequestro, in quanto intestato fittiziamente per la commissione di reati.