PORDENONE Furto al panificio - pasticceria “La Nuova Panetteria” di via Molinari a Pordenone, tra lunedì e martedì notte. Brutta sorpresa ieri mattina per la dipendente che al momento di aprire l’attività, intorno alle 6 si è accorta del furto. Il panificio situato a pochi metri dall’ex Fiera di Pordenone, in una zona molto trafficata, è di proprietà di Massimo Vazzoler, titolare di 23 negozi e questo è il quarto furto in pochi mesi, dopo Sacile e Cordenons, e uno tentato a Fiume Veneto. Dal negozio sono spariti dolciumi, alcolici e qualche migliaia di euro dell’incasso.

IL COLPO

Secondo le informazioni i ladri, nel corso della notte sono riusciti ad intrufolarsi nel negozio dopo aver divelto una grata che si trova dietro l’immobile. I malviventi, infatti, utilizzando un piede di porco o comunque un attrezzo atto allo scasso, hanno forzato un’apertura sul retro dell’esercizio commerciale e si sono introdotti nel locale per fare razzia di quanto trovavano. Una volta all’interno si sono diretti immediatamente alla cassa dove sono riusciti a trovare qualche migliaia di euro. Non contenti hanno aumentato il bottino rubando dolci e vini. I ladri hanno avuto il tempo anche di assaggiare i dolci del carnevale, frittelle e crostoli. Pare che, malgrado la posizione centrale in cui è ubicato il panificio, nessun residente si sia accorto di quanto è accaduto. Non si esclude che i ladri conoscessero il panificio, magari avendovi fatto dei sopralluoghi fingendosi acquirenti. Messo a segno il colpo, i malviventi sono andati via senza lasciare traccia. Sarà la telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installato poco distante dal panificio a fornire alle forze dell’ordine maggiori dettagli, come l’orario in cui hanno agito, quanti erano e che forse potrebbero aver ripreso l’autore del furto.

IL TITOLARE

«Dopo il terzo furto e un quarto mancato, non resta che rimboccarci le maniche - sottolinea l’imprenditore Vazzoler, figura conosciuta nel panorama della panificazione - e guardare avanti sempre con ottimismo. E pensare che il penultimo furto è successo a Fiume Veneto, quando i ladri hanno cercato di introdursi nel panificio - pasticceria, ma per fortuna senza riuscire nel loro intento. Avevano tentato di aprire la porta, ma i loro tentativi sono andati a vuoto. Cosa devo fare – conclude Vazzoler - sono arrabbiato certo, ma devo andare avanti”. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia e la scientifica che hanno effettuato un accurato sopralluogo nel negozio alla ricerca di elementi utili all’identificazione del o dei responsabili». © RIPRODUZIONE RISERVATA