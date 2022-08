PORDENONE - Quanti furti sono stati commessi in città, mentre i proprietari delle case o degli appartamenti erano in vacanza... Difficile saperlo, se a raccontarlo non è la stessa vittima o amici e vicini che ne hanno raccolto lo sfogo e la rabbia. L'ultimo colpo risale all'altro ieri ed è stato messo a segno in una palazzina di via del Bersagliere, laterale di via Monterale. La proprietaria ha trascorso qualche giorno di relax nella casa delle vacanze e al rientro si è trovata davanti a una sorpresa che dire spiacevole è dir poco.

Ladri in azione, casa a soqquadro

La porta blindata non è bastata a tenere fuori i ladri, anche se non sono state rilevate effrazioni visibili. E quando la donna è entrata ha trovato l'appartamento a soqquadro con casseti rovesciati, biancheria sparsa sul pavimento, oggetti buttati a terra . I malviventi hanno potuto muoversi con calma e tranquillità, probabilmente perché erano a conoscenza che la padrona di casa non sarebbe rientrata. Dopo aver cercato in ogni stanza hanno trovato quel che volevano e sono usciti con un bel bottino: trentamila euro tra monili, gioielli e argento . Molti ricordi di famiglia che se ne sono andati per sempre. Altri colpi negli ultimi giorni sono stati messi a segno nella stessa zona, come in via Cavalleria.

Cosa fare per proteggersi



Il consiglio rimane quello di non tenere in casa oggetti di valore ( a quanto pare anche l'argento è tornato a interessare i ladri). Ma nemmeno contanti. Importante poi avere un sistema di allarme da attivare ogniqualvolta si esce di casa. Tutte misure preventive che servono almeno a scoraggiare il ladro.

S.S.