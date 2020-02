Ladri a colpo sicuro, entrano in casa e rubano gioielli e orologi di marca dal pianoforte

SACILE - Due colpi messi a segno in altrettante abitazioni e un bottino importante: quarantamila euro di gioielli e orologi di marca. I ladri hanno agito indisturbati domenica sera approfittando del fatto che i proprietari delle due villette erano fuori. E soprattutto, si sono mossi come se sapessero già dove andare e dove avrebbero trovato quello che volevano.

IN VIA LEOPARDI 21

Il colpo grosso la banda lo ha fatto in un’abitazione di via Leopardi. Probabilmente sapevano che si sarebbero portati a casa un bel gruzzolo e altrettanto probabilmente sapevano anche dove cercare. Preziosi e orologi erano infatti nascosti all’interno di un pianoforte a muro. Ma non bastava sollevare il “coperchio” che contiene le corde per trovarli. Il nascondiglio era ben più difficile da scoprire. Tanto che i ladri hanno letteralmente smontato il pannello in legno dei pedali al cui interno hanno trovato il tesoro con il quale sono poi fuggiti. Appare dunque evidente, visto che subito dopo hanno utilizzato la stessa tecnica per il tavolo del salotto che però non racchiudeva nulla di prezioso, che sono andati a colpo sicuro, ben sapendo che sarebbe stato un colpo grosso. Un altro furto, sempre domenica sera, è stato messo a segno in viale Trieste. © RIPRODUZIONE RISERVATA