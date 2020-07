Ladri di aspirapolveri nel supermercato, arrestati tre romeni

PORDENONE - Tre persone, di nazionalità romena, tra i 23 e i 35 anni, provenienti dalla provincia di Verona, sono state fermate in quanto indiziate del reato di furto aggravato in concorso, compiuto in un supermercato di Pordenone.

Il terzetto è stato bloccato subito dopo essersi impossessato di 7 aspirapolveri per un valore complessivo di circa 4.500 euro. I militari dell'Arma hanno accertato che mentre l'autista attendeva con il motore acceso, in un'auto in una via limitrofa, un secondo componente della banda si era posizionato nei pressi delle barriere antitaccheggio del supermercato. Il terzo complice, dall'interno del negozio, passava gli scatoloni degli aspiratori, facendo in modo di farli transitare sopra i dispositivi di controllo per eludere il sistema di allarme. I Carabinieri, che da tempo erano sulle tracce del sodalizio criminale, sono riusciti a raggiungere il veicolo che nel frattempo si era allontanato e lo hanno bloccato, dopo un lungo inseguimento lungo l'autostrada A28 in direzione Conegliano. La refurtiva è stata recuperata e restituita e i tre sono stati portati nella Casa circondariale di Pordenone.