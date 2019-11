Natale in piazza, la Pro loco protesta per il "piano B" e va... sull'Aventino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE - Bianco Natale: dopo la decisione che prevede il mantenimento di alcune bancarelle del mercato in piazza del Popolo, presa al termine del sopralluogo con i rappresentanti degli ambulanti, degli Uffici comunali e della Pro Sacile, «sto meditando di non partecipare alla progettazione degli eventi del Natale 2019. Sono venute meno alcune garanzie che avevo ricevuto fino a pochi giorni fa»: è lo sfogo della presidente della Pro Sacile, Lorena Bin. Il Piano B, che prevedeva la coabitazione, anche in alternanza, di...