La marijuana era nascosta nella bici:29enne in manette

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN STINO - Nel cestino della bicicletta c'era la droga con tanto di bilancino:undi San Stino di Livenza finisce in manette. N.S., di origini macedoni, è stato arrestato ieri pomeriggio daidella Radiomobile di Portogruaro che stavano effettuando dei controlli nei pressi del centro.Quando hanno visto arrivare il giovane in sella allache, accortosi della pattuglia ha tentennato nel proseguire, i carabinieri hanno voluto approfondire. Dalla perquisizione sulla due ruote sono spuntati 50 grammi dicon tanto didi precisione e il materiale per il confezionamento. Per il giovane è scattato l'per la detenzione di sostanza stupefacente e, come disposto dal Pm di Pordenone, è stato trasferito a casa in regime di detenzione domiciliare.