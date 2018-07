La bella Licia, 17 anni, studentessa, verso la finale di Miss Mondo Italia

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIANO (Pordenone) - Al Befed di Aviano, dove ha fatto tappa il tour di, ha vinto, 17 anni di Cercivento (Udine), studentessa con la piassone per la moda e il pianoforte; a lei è andato il titolo di Miss Vitalitys. Sono state premiate anche Jennifer, 16 anni, di(Udine)con il titolo di Miss GilCagné, Denisa di 16 anni di(Treviso), Miss Caroli Hotels, e Clara di 17 anni diche, con 81 voti, ha conquistato la fascia di Miss web By Agricola. Premiate poi con il titolo di Miss Befed, Chiara, 23 anni die Miss Barber Company: Laura, 19 anni diIl concorso elegge la candidata italiana che rappresenterà ufficialmente l'Italia al grande evento mondiale di. Ad Aviano è stata una serata tutta di bellezza con l'organizzazione dall'Agenzia Mecforyou esclusivista regionale per il marchio di Miss Mondo Italia. L'evento si è svolto in collaborazione con gli allievi dellache, oltre a occuparsi del make-up e delle acconciature, curano anche ilLe 16 bellissime aspiranti miss si sono sfidate in passerella indossando abiti eleganti e i costumi da bagno 2bekini e gioielli di Moreno Barachino. La collaborazione con il Befed continua il 19 ottobre a Fiumicello dove, durante la finale regionale Nasce una Stella sarà eletta una delle finaliste regionali di Miss Mondo Italia. Sarah Pessot affiancheràa Poltronissima la trasmissione sportiva dedicata alla serie. La successiva tappa di Miss Mondo Italia si svolgerà il 19 luglio a Tavagnacco. L'iscrizione al concorso è gratuita chiamando il numero 3450600644 o compilando il modulo sul sito www.missmondo.it.