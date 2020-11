La band lancia il nuovo progetto discografico in un luogo segreto: fan a caccia della location

Attesa per l’evento musicale organizzato dalla band portogruarese Mik & The Boulevard Il. Con una settimana di anticipo rispetto alla release digitale, sabato 7 novembre, la band, composta dal cantante Michele Stefanuto, il batterista Carlo Badanai e il bassista Max Roma, presenterà ai fan il singolo “Burning Out”. Il nuovo progetto discografico, legato all’etichetta californiana Blossöm Records, sarà presentato in un luogo segreto nell’area del pordenonese e un numero limitato di persone avrà la possibilità di vivere una esperienza immersiva e surreale, ma allo stesso tempo unica. Il luogo e l’ora della proiezione resteranno segreti fino al 6 novembre e per partecipare è necessario registrarsi alla newsletter del sito https://mailchi.mp/c37bbd1a75fe/mikandtheboulevard2 , tramite la quale è possibile reperire tutte le informazioni dell’evento. In un periodo in cui il mondo ha dovuto fare i conti con un’emergenza sanitaria globale, i concerti e gli spettacoli dal vivo hanno purtroppo subito, negli ultimi tempi, una battuta d’arresto. Ma la musica, se unità alla creatività, trova sempre una strada per arrivare alle persone. Per questo Mik ha inventato un modo tutto nuovo per farsi sentire, una modalità “impossibile” di far arrivare le melodie del suo ultimo singolo: uno scenario suggestivo, seppur segretissimo, in cui immergersi completamente soli nel mondo dell’autore e della sua band. In piena sicurezza, il pubblico potrà infatti accedere all’evento in modo individuale su appuntamento, nel rispetto delle norme anti Covid, per poter così assistere alla presentazione di questo nuovo progetto discografico. Un mezzo alternativo di fare musica, quindi, che, oltre a voler evitare il contagio, invita a immergersi nelle riflessioni del brano. “Burning Out” è un singolo figlio di questi tempi, un pezzo dalle sonorità rock con un riff martellante che non lascia respiro. Da qui la riflessione proprio sul concetto del Burnout che simboleggia da un lato la fiamma del Rock’n Roll, dall’altro è declinazione della sindrome di esaurimento emotivo e stress da lavoro, applicabili alla nostra epoca. Ma il messaggio che l’artista portogruarese vuole mandare è molto di più di un gioco di parole: «“Burning Out” vuole essere un grido di aiuto e di speranza a favore delle persone comuni, che parte dal basso, dalla strada», spiega l’artista. «Andare avanti con metodi tradizionali non è più sostenibile e forse nemmeno produttivo, bisogna cambiare, essere creativi e pensare “out of the box”». Come Mik, che pur di dare il suo messaggio di speranza ha voluto creare questo evento del tutto originale.

Ultimo aggiornamento: 21:08

