Record di profondità: nel cuore del Gorgazzo a 222 metri sotto l'acqua

di Francesca Giannelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLCENIGO (PORDENONE) - Nuovo record di profondità raggiunto dal polacco Krzysztof Starnawski al Gorgazzo, toccata quota -222 metri. Una giornata limpida di fine estate, via la cappa di umidità che fino ai primi giorni della settimana insisteva anche in pedemontana, un filo di vento a pulire l'aria: ideale per l'immersione.