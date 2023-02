PORDENONE - Nelle settimane scorse era stata individuata in Veneto. Pochi giorni fa, invece, in Alto Adige. Ora anche in Friuli Venezia Giulia. Già, perchè la variante Kraken, quella che allo stato è considerata la più contagiosa in assoluto di tutte quelle che si sono viste sino ad ora, è stata sequenziata anche in regione. Tre i casi segnalati. Si tratta di persone che comunque stanno bene, anche se sono confinate in casa. Non è chiaro, allo stato, da chi siano state contagiate. Resta il fatto che Kraken ha fatto la sua comparsa anche nella parte più bassa della regione. Si tratta di una sottovariante di Omicron che ha colpito in maniera massiccia gli Stati Uniti, dove si è già ampiamente diffusa. Kraken prende il nome da un leggendario mostro marino e ora sta piano piano attraversando l'oceano l'Atlantico e - secondo gli esperti - tra poco tempo potrebbe diventare dominante nel Vecchio Continente e anche in Italia.



LA PROGNOSI

Fermo restando che anche Kraken si manifesta con gli stessi sintomi di Omicron, ha la caratteristica di essere decisamente più contagiosa e di passare da un soggetto all'altro anche a fronte di contatti avvenuti in poco tempo. Non ci sono, invece, segnali che l'infezione possa essere più grave rispetto a quelle causate dalla variante Omicron e dalle sue sottovarianti, mentre non ci sono ancora studi certi su quanto riesca a bucare i vaccini. Resta il fatto che chi è vaccinato ha comunque moltissime possibilità in meno di ammalarsi gravemente anche con Kraken.



LA SEQUENZA

Nei giorni scorsi il laboratorio regionale ha comunicato i risultati del sequenziamento genetico di diverse persone che si sono ammalate di Covid, necessario per tenere sempre sotto controllo l'arrivo in Friuli Venezia Giulia di eventuali nuove varianti. Ebbene, oltre ai tre casi di Kraken, è emerso che oltre il 90 per cento si è infettato con Omicron B4 e B5, le sottovarianti che in questo momento sono di gran lunga le più presenti sul territorio. Non ci sarebbero, invece, casi di Cerberus o di Gryphon, altre due sottovarianti che hanno più o meno le stesse indicazioni di Kraken.



I CASI

Fatto salvo l'arrivo della nuova variante, i casi di Covid in regione, pur lentamente, stanno calando. Ieri, tanto per fare un esempio, il numero dei contagi si è fermato a 67 complessivi, di cui la metà in provincia di Udine. A Pordenone i contagi sono stati 17. Nota positiva arriva per i decessi, visto che non è stato registrato nessun morto con Covid, mentre sono scesi a tre i ricoverati in terapia intensiva. Tra gli ultimi dati i ricoveri nei reparti di medicina che sono arrivati a 58, mentre l'incidenza su sette giorni di persone infette su 100 mila residenti è scesa ancora. Adesso siamo a 54. Dati, quindi, decisamente positivi, ma che non devono indurre ad abbassare ancora la guardia. Tra le altre cose, proprio per la presenza di Kraken, l'Organizzazione mondiale della sanità consiglia nei luoghi chiusi frequentati da parecchia gente, di temere la mascherina.