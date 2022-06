MUSICA - Una sentenza che rischia di rovinare la sua fin qui più che fulgida carriera di autore, ma che forse ne apre un'altra nelle inedite vesti di rocker, quella accolta ieri, 31 maggio, da Johnny Depp, che ha alle sue spalle successi sfonda cassetta del calibro di Edward mani di forbice, Donnie Brasco, Pirati dei Caraibi, La fabbrica di cioccolato, Alice in Wonderland, Animali fantastici e dove trovarli e molti altri, ma che è inciampato nel fuoco amico dell'ex compagna Amber Heard.

FUGA DAL PROCESSO

L'inafferrabile Jack Sparrow si farà invece trovare, assieme al suo amico Jeff Beck, con cui ha recentemente realizzato il singolo Isolation, nelle quattro tappe del chitarrista americano in Italia: il 17 luglio a Perugia nell'ambito di Umbria Jazz, il 18 luglio a Gardone Riviera, nell'Anfiteatro del Vittoriale, il 20 luglio a Pordenone, ospite del Blues & co. Festival e il 21 luglio a Cattolica, all'Arena della Regina. Il tour europeo di Beck è iniziato in questi giorni nel Regno Unito. E a sorpresa, nel bel mezzo di un processo tra i più mediatici che gli Usa ricordino, Johnny Depp è volato in Gran Bretagna e si è esibito, domenica sera, a Sheffield, insieme al suo amico chitarrista. Il giorno dopo e ieri era con Beck anche alla Royal Albert Hall di Londra. A Sheffield ha suonato un pezzo del 2020 registrato con Beck, Isolation, un remake della canzone di John Lennon, oltre a cover di What's Going On di Marvin Gaye e Little Wing di Jimi Hendrix. Nei prossimi giorni terminerà il tour britannico per proseguire in Danimarca e Scandinavia, dopodiché sarà in Italia e dopo l'Italia avvierà un minitour in Francia, con una tappa anche all'Olimpia di Parigi.

JEFF BECK

Nel corso di oltre 50 anni di carriera Jeff Beck ha vinto 8 Grammy Awards, è stato inserito da Rolling Stone al 5° posto fra i più grandi chitarristi di tutti i tempi ed è entrato nella Rock & Roll Hall of Fame due volte, una volta come membro degli Yardbirds e un'altra come solista.

LA BOMBA

Una notizia bomba, quella di Johnny Depp a Pordenone, che ieri è rimbalzata, alla velocità della luce, in tutta la città. Noi ci avevamo comunque creduto già a marzo, quando abbiamo annunciato i primi nomi degli artisti che avrebbero partecipato al Pordenone Blues & co. Festival, fra cui c'era anche Jeff Beck, pubblicando, a fianco dell'articolo, la stessa foto che pubblichiamo oggi, che ritrae questa strana coppia del rock mentre si abbraccia in occasione della registrazione in studio. E avevamo anche scritto che di lì a poco sarebbe stato annunciato uno special guest, che altri non poteva essere se non l'amico Johnny Depp e la conferma è arrivata, tardi, ma è arrivata. Insieme a loro, sul palco, ci saranno Rhonda Smith al basso, Anika Nilles alla batteria, e Robert Adam Stevenson alle tastiere. La conferma diretta dell'arrivo di Johnny Depp a Pordenone è giunta, ieri pomeriggio, dall'organizzatore del Pn Blues&Co Festival, Andrea Mizzau. «Noi lo sapevamo già a marzo, ma non abbiamo voluto svelare questa chicca, anche perché le incognite in questi casi sono sempre in agguato. Abbiamo già previsto un rafforzamento delle misure di sicurezza, un costo in più, ma ne vale la pena».

I biglietti sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei i punti vendita Ticketone.