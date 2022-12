ZOPPOLA - Una notte di attesa, lunga come le ore trascorse con la speranza che la vita non ti tolga una figlia, una mamma, una sorella, un’amica. Lunga come lo sguardo di un padre rivolto alla sala operatoria da dove attende di vedere uscire la sua Jessica. Lunga come l’ultimo saluto di una madre alla sua bambina, «perché per me sarà sempre la mia bambina», sabato mattina, senza sapere che sarà l’ultimo. Ma non ce l’ha fatta Jessica Cimarosti, 34 anni festeggiati con gli amici e la famiglia lo scorso 5 dicembre, a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’incidente accaduto lungo la ex provinciale 6 che porta da Castions di Zoppola a Domanins. La sua auto, una 500, è stata distrutta dall’impatto contro una Peugeot 4007 che proveniva dalla corsia opposta. E i tentativi dei medici di lasciarla qui con sua figlia di tre anni, sua madre Marisa, suo papà Natalino e sua sorella Vanessa non sono serviti a nulla. La lunga operazione alla quale la 34enne è stata sottoposta subito dopo l’incidente all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine non è bastata a farle trascorrere un altro Natale con gli affetti più cari. Se n’è andata per sempre la scorsa notte, lasciando un vuoto che le parole non possono raccontare.



LA MAMMA



Mancano pochi minuti alle 11.30 di una domenica triste, uggiosa. E immaginare lo strazio di una famiglia avvolto in una giornata grigia e piovosa fa rabbrividire. Ma Marisa, la mamma di Jessica Cimarosti, al telefono riesce a contenere il dolore, anche se qualche singhiozzo le vola via con le parole dedicate alla sua «bambina» che non c’è più. Parla con una voce flebile che racconta tutto, ricorda che Jessica l’ha salutata «sabato mattina intorno alle 7.30. La piccola dormiva ancora». In quella casa piena d’amore dove la 34enne e la sua bimba avevano trovato le porte aperte. «Solitamente rincasava alle 13 e quando alle 13.15 non l’ho vista arrivare mi sono chiesta perché. Così ho chiamato la macelleria Bortolussi, dove Jessica lavorava, e mi hanno detto che era partita da poco. Sono trascorsi altri minuti, allora l’ho chiamata, non rispondeva. Mi sono preoccupata». Cerca di riprendere fiato la signora Marisa, di scacciare via quei ricordi che fanno tanto male, le parole che le hanno raccontato l’incidente e nella notte la fine della speranza. I singhiozzi sono sommessi come la sua voce, perché dire addio a una figlia pochi giorni prima di Natale non ha un senso. «Jessica era allegra, amava la sua bimba. Aveva un gruppo di amici con i quali usciva i fine settimana». Era contenta di vivere, di poter stare vicino a sua figlia e alla sua famiglia. «Per me sarà sempre la mia bambina».



L’AMICA



Gerta Llaperi ha la stessa età di Jessica, la sua amica del cuore, quella alla quale «confidavo tutto, parlavo di tutto. Mercoledì avevamo festeggiato il suo compleanno, anche se era il 5, poi l’8 dicembre eravamo andate alle Casette di Pordenone». Piange Gerta, parrucchiera a Maniago, che Jessica l’aveva conosciuta alle scuole medie e da qualche anno le due erano inseparabili. «Sabato la aspettavo perché dovevamo uscire. Ero già vestita. Le ho mandato un whatsapp al quale non ha risposto. Ma non ero preoccupata, perché capitava quando magari era con sua figlia». Una bimba di tre anni che Jessica adorava, «stravedeva per lei. Jessica era solare, tanto, sincera, buona. Non riesco a crederci. Non posso credere che non c’è più. Non posso». Gerta e Jessica stavano organizzando il Natale e il Capodanno, pensando magari a dove andare e a quale vestito indossare. Come è giusto che sia a 34 anni, quando la vita dovrebbe regalarti lunghi orizzonti.