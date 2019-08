di Monica Andolfatto

JESOLO - Assalito e rapinato al volante dell'auto ferma a un passaggio pedonale da parte di una gang di ragazzini. Sei i giorni di prognosi con cui è stato dimesso dall'ospedale di Jesolo dopo essere stato visitato e medicato. Vittima della brutale aggressione un rumeno di 27 anni, residente ad Azzano X, in provincia di Pordenone, venuto in città per trascorrere il sabato sera in uno dei tanti locali notturni che costituiscono la movida jesolana, e che invece di rientrare a casa è finito al pronto soccorso alquanto...