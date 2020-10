Lacrime, sudore e buona volontà. Ecco la favola di Awa, l'ivoriana regina dei "bagigi". Le arachidi, conosciute anche come “bagigi” , in dialetto veneto, sono facili da coltivare e possono dare grandi soddisfazioni. Ne sa qualcosa Awa Zouba, 42 anni , n ata in Costa d’Avorio, sposata con un figlio, Aldo . D a quindici anni Awa abita a Chions, dopo aver raggiunto il marito, Mohamed, in Italia da tempo per lavoro.

E' la storia di una donna venuta dall'Africa e capace di vincere le sfide in Italia .



COLTIVATRICE PER PASSIONE

« Questa pianta è bella e ornamentale, ma è sottoterra che ci regala i suoi prelibati frutti - spiega Awa, nel suo quasi perfetto italiano -. Dopo aver coltivato nel mio orto pomodori, peperoni, melanzane, patate, per la mi a famiglia e qualche amica e conoscente, ho provato a seminare le sementi di arachide portat e da mio marito dall’Africa. I risultati sono stati sorprendenti, così ho proseguito questa avventura » . Infatti , sebbene la pianta sia originaria del Brasile, nel nostro Paese la sua coltivazione vanta una certa tradizione , vista la facilità di coltivazione, le ottime rese per singola pianta e la possibilità di conservarne i semi con facilità.

REAZIONE A UN IMPREVISTO

L’avventura di Awa, carattere forte, sorriso e volontà da vendere, inizia da un momento triste della sua vita, quando il marito viene colpito da ictus . «N on si può sempre chiedere aiuti - afferma - così mi è venuta questa idea. E così, d a un ettaro, sono arrivata, in aree diverse, a quasi 5 ettari » . Questa microattività di nicchia , ancora non si è sviluppata in tutta la sua forma : Awa sta cercando terreni e in futuro spera di aprire una partita Iva e diventare a tutti gli effetti un’imprenditrice e vendere il suo prodotto al mercato. Ma attualmente la vendita è solo a privati, amiche e persone del luogo , che credono nella bontà dei prodotti , del tutto biologici , di Awa, la quale ci spiega « l’arachide ha un mercato sicuro, a differenza di molte colture innovative. I terreni dove coltivo sono incolti e sabbiosi, non uso concimi chimici, ma naturali » .

DALL’ORTO AL CAMPO

La semina va da fine aprile a inizio ottobre, non viene effettuata meccanicamente , ma a mano . I suo i attrezz i sono il carretto e le mani, un modo di coltivare che le ricorda la sua terra africana. « L’irrigazione è utile - racconta Awa - soprattutto appena avvenuta la semina, ma ho scoperto che l’arachide resiste alla siccità molto meglio del mais e della soia » . Il suo orto casalingo nasce nella vecchia casa , alcuni anni fa, costretta poi ad abbandonarla , perch é non più sicura (oggi la sua famiglia è in affitto in un appartamento di proprietà di Rosella Liut e del marito Aldo Presot, du e persone che l’hanno aiutata nei momenti più difficili). Dal terreno incolto di casa, grazie ai consigli di Rosella e di qualche altra amica, togliendo le erbacce e i rovi e dopo l’aratura di un amico con il suo motocoltivatore, Awa ha iniziato a piantare pomodori, peperoni, melanzane, ma tutto era un pò in ombra. L’orto mancava delle “cuiere”, è così ha predisposto il terreno in maniera adeguata. Poi è arrivata l’arachide, e da allora non ha più smesso.

