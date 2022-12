PORDENONE - Non ce l'ha fatta il ragazzo 28enne, ricoverato da ieri sera in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone a seguito di un incidente stradale in viale Grigoletti a Pordenone. Il 28enne, abruzzese, si trovava in città per lavoro.

Nella serata di ieri, giovedì 29 dicembre, stava camminando per strada, quando è stato investito da una macchina, al volante della quale c'era un uomo di 35 anni. Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia di Stato. Il guidatore, sottoposto all'alcol test, è risultato negativo. Gravi le condizioni del 28enne, immediatamente trasportato in codice rosso, con massima urgenza, in ospedale, dove poco dopo è morto.