Ragazzo di 28 anni investito mentre cammina per strada: è gravissimo

PORDENONE - È ricoverato in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone un ragazzo di 28 anni che intorno alle 22.30 di giovedì 29 dicembre è rimasto vittima di un incidente stradale in viale Grigoletti a Pordenone. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine inviate tempestivamente dagli infermieri della centrale Sores di Palmanova, mentre camminava per strada è stato investito da una vettura e ha riportato lesioni molto gravi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso, con la massima urgenza, in ospedale.