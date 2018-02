Travolto da un'auto e ucciso mentre attacca i cartelloni della pubblicità

di Paola Treppo

PORDENONE -in viale Treviso sulla Pordenone Oderzo, in prossimità del concessionario Porsche dove un uomo di 44 anni è stato travolto e ucciso da una automobile Ford Fiesta condotta da una ragazza del posto di 25 anni che è rimasta leggermente ferita, portata in ospedale sotto choc dal personale medico. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Pordenone e della polizia di Stato della Questura i cui agenti sono intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità. L'investimento si è verificato intorno alle 20.40 di ieri, mercoledì 31 gennaio.​La vittima è un cittadino di nazionalità turca residente a, A.J. le sue inziali. L'uomo aveva posteggiato ilper posizionare dei, in direzione Pordenone. Aveva posizionato iattorno alper segnalare la sua presenza sulla strada ai mezzi in transito. Da Pordenone in direzione Oderzo è giunta la Ford Fiesta che ha travolto l'operaio; pare che in quel momento l'uomo stessela strada. L'impatto è stato molto violento e il 44enne èsul colpo per le gravissime ferite riportate. Sulla carreggiata, nel punto dell’impatto, sono stati ritrovati pezzi di carrozzeria e anche un telefono cellulare.​La strada è stata chiusa al traffico fino alle 23 per consentire i rilievi, la messa in sicurezza di mezzi e la bonifica della carreggiata. La salma dell'è stata rimossa a tarda ora, dopo il nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica di Pordenone. La Ford è stata posta sotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di via Interna e le ambulanze inviate dalla centrale Sores di Palmanova.