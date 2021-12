Anziana muore investita da un furgone vicino alle strisce pedonali

SAN QUIRINO - Tragedia della strada a San Quirino. Verso l'ora di pranzo di oggi, sabato 18 dicembre, un'anziana è stata investita in prossimità di un attraversamento pedonale in via Battisti, nella frazione di Sedrano. La centrale operativa della Sores ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

La vittima aveva 81 anni e abitava poco distante dal luogo dell'incidente. Sul posto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Aviano, che stanno ricostruendo la dinamica dell'investimento.