Travolta da un'auto mentre va al lavoro in bici, madre di due figli muore a 48 anni

SEQUALS - Tragedia della strada questa mattina, mercoledì 31 marzo, sulla provinciale 22 a Lestans. Verso le 8 una donna di 48 anni, che stava andando al lavoro in bicicletta, è stata travolta da una macchina mentre affrontava l'attraversamento all'incrocio tra via Verdi e via dell'Artigianato.

La ciclista è stata sbalzata sul cofano della Fiat Punto bianca condotta da un trentenne di Pinzano e sbalzata a terra. Trasportata all'ospedale di Udine in codice rosso, Gabriella Novelli, madre di due figli ventenni e residente a Lestans, è morta poco dopo il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale di Udine, nonostante il prodigarsi dei medici che hanno tentato inutilmente di rianimarla.

A ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati gli agenti della Polstrada di Spilimbergo. Sul posto, oltre all'ambulanza giunta da Spilimbergo, sono intervenuti l'équipe dell'elisoccorso regionale e i Vigili del fuoco di Spilimbergo.

La vittima