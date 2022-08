Travolta da un'auto sulle strisce pedonali vicino all'ospedale, grave un'anziana

PORDENONE - Una 76enne di Pordenone è stata travolta da un'auto mentre attraversava via Montereale. E' successo questa mattina, verso le 9.30, sulle strisce pedonali. La donna è stata investita da una 75enne pordenonese che era alla guida di una Fiat Panda.

Soccorsa dal personale sanitario arrivato in automedica e ambulanza, è stata trasportata nel vicino ospedale Santa Maria degli Angeli in condizioni gravi. E' politraumatizzata e i medici non hanno ancora formulato una prognosi. In via Montereale è intervenuta una pattuglia della Polizia locale, che ha eseguito i rilievi e raccolto alcune testimonianze.