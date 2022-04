Sarà più facile investire, più facile assumere, creare ricchezza, trasportare merci. Ci vorranno meno carte bollate, meno anni da sprecare. Non porti franchi veri e propri ma isole che faranno del Friuli Venezia Giulia la terra dello sviluppo. Dal porto di Trieste all'Aussa-Corno, dagli Interporti alle zone industriali più importanti. E stavolta - almeno per ora - non ci sono delusi, perché ad essere rappresentate saranno tutte le province. La zona logistica semplificata del Friuli Venezia Giulia è realtà. Il documento è passato ieri in giunta. Ora la palla passerà al ministero per la Coesione territoriale e infine al premier. «Ci attendiamo un suo decreto entro l'autunno», si è augurato l'assessore regionale Pizzimenti.



I DETTAGLI

La zona logistica semplificata durerà sette anni, prorogabili per altri sette. Serviva almeno un porto (e ce l'abbiamo, tra Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro), quattro dei nove corridoi TEN-T interessano l'Italia e due di essi interessano direttamente il Friuli Venezia Giulia (Mediterraneo e Baltico-Adriatico). Il sistema infrastrutturale (ferrovie, autostrade, strade statali) è stato giudicato all'altezza. Gli ettari destinati alla zona logistica semplificata saranno in totale 1.457, suddivisi in 26 comuni. Sono stati tre i criteri per la scelta dei territori da includere nella Zls: al 30% ha pesato il criterio economico (presenza di distretti o consorzi industriali, imprese manifatturiere con più di 200 dipendenti, forza lavoro maggiore della media), sempre al 30% il concetto green (numero di capannoni, benefici grazie all'intermodalità, consumo di suolo) e al restante 40% l'aspetto logistico (prossimità alle zone industriali e agli snodi, indicazione dei portatori di interesse).



LA MAPPA

Dove converrà di più investire in Friuli Venezia Giulia nei prossimi anni? Come detto i Comuni interessati saranno 26, con la parte del leone che viene fatta da Monfalcone e San Giorgio di Nogaro, rispettivamente con 240 e 358 ettari di spazio dedicato. Pordenone, grazie all'Interporto, avrà 80 ettari a disposizione; Udine 68, quindi qualcosa in meno. Nel Friuli Occidentale inclusi anche San Vito, Spilimbergo, Zoppola e Brugnera. Nel Friuli Centrale ci sono Buja, Amaro, Buttrio, Cervignano (Interporto), Cividale, Manzano, Mereto, Moimacco, Osoppo, Pavia di Udine, San Giovanni al Natisone, Tarvisio, Torviscosa e Venzone.



SODDISFAZIONE

«La perimetrazione successiva all'interno di ogni comune - ha chiarito Pizzimenti, presente con gli assessori Zilli, Bini e Scoccimarro - sarà decisa in seguito di concerto con i sindaci. Il lavoro è durato un anno, le due grandi zone sono quelle del Monfalconese e dell'Aussa Corno». «Solitamente, per gli imprenditori, l'ostacolo più grande è rappresentato dalla montagna da scalare per avviare o far crescere la propria attività. Ora stiamo realizzando una sorta di abito su misura agli imprenditori. Siamo già la regione più veloce d'Italia per quanto riguarda le autorizzazioni al fotovoltaico».

Spazio anche alla polemica nelle parole dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini: «Vi siete mai chiesti perché le multinazionali scelgono il Friuli Venezia Giulia? Siamo la seconda regione d'Italia per crescita dell'export, la nostra occupazione tiene. Quando leggo certe critiche rimango male. Abbiamo numeri da primi della classe e il risultato della zona logistica semplificata lo testimonia». Soddisfazione anche dal consigliere Sergo (M5s): «Nel gennaio del 2020, nell'ambito della legge Semplifica Fvg, abbiamo presentato un ordine del giorno, accolto dalla Giunta regionale, con il quale chiedevamo proprio di istituire la Zona logistica semplificata in Friuli Venezia Giulia. Lo strumento è stato reso possibile da una modifica normativa portata avanti dal Governo Conte, che poche settimane prima del nostro ordine del giorno ha ampliato le condizioni vantaggiose sul piano fiscale e burocratico delle zone economiche speciali, fino a quel momento previste soltanto per le regioni meridionali».