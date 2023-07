SACILE - Dicono che molto presto saranno in grado di rispondere ad ogni nostra domanda. Sono le intelligenze artificiali che molti stanno già sperimentando: da qualche giorno anche la “beta” di Bard, firmata Google. Il risultato? Per ora non sembra essere molto preparato. Anzi: mescola i versi che dovrebbe chiarire costruendo racconti del tutto inverosimili. Interrogato su Sacile ne ha sparate di molto grosse, a cominciare da una collocazione in Veneto che magari a qualcuno farà anche piacere ma che certo non corrisponde a verità.



Il test

Con Bard le cose si mettono male da subito. Passi il ricordo dell’epoca romana e la definizione di «importante centro della seta e della produzione di carta». Da lì in poi la discesa è senza freni: «È sede di numerosi musei, tra cui il Civico, quello della Seta e il Museo della Carta». Poi si rischia di provocare uno scontro politico affermando che «è una città che ospita numerosi parchi e giardini», poi perde ogni credibilità affermando che «è stata gravemente danneggiata dal terremoto del 1976, ma è stata ricostruita con cura e attenzione». A questo punto anche voi vorrete sapere quale fu il sindaco che operò così bene. Risposta: «L’amministrazione che si occupò della ricostruzione fu guidata da Paolo Zancan, in carica dal 1975 al 1980. Grazie al suo lavoro, Sacile fu ricostruita in tempi relativamente brevi e oggi è una città moderna e vivace». Ah, e quando fu sindaco Isidoro Gottardo? La risposta è ‘85-‘93 ma Bard esagera spiattellando «2009 - 2018». Per la cronaca, secondo Bard durante il sisma a Sacile si ebbero stati crolli e morti. Urge chiedere da dove gli arrivino simili notizie, ma ci risponde che «non è appropriato condividere le informazioni personali delle vittime di un disastro». Bard non si sbottona. Un brivido corre lungo la schiena: dunque in rete, da qualche parte, c’è un’inverosimile lista di vittime sacilesi del terremoto?

L'approfondimento

Altra domanda: «Quali sono i misteri di Sacile?». Secondo Bard più d’uno. Il duomo di San Nicolò si dice che sia infestato dal fantasma di una donna che morì tragicamente nel XV secolo. Una giovane sposa che fu uccisa dal suo amante geloso. Il suo fantasma viene spesso visto vagare per il duomo vestito di bianco. Il caso del tesoro dei Da Colloredo Mels, famiglia nobile che ha posseduto Sacile per secoli. Si dice che abbiano nascosto un tesoro in città, ma nessuno è mai riuscito a trovarlo. Il caso dell’uomo nero che risale agli anni ‘70, quando si diffuse la notizia che un uomo nero terrorizzava i sacilesi girando per le strade di notte, indossando un cappuccio nero ed una maschera. Sempre secondo l’intelligenza artificiale di Google, a Sacile il Giardino della Serenissima sarebbe un luogo fisico e non un appellativo: un giardino pubblico situato sulle rive del fiume. Riconoscete almeno una di queste storie? «Il 26 giugno 1917, una palla di fuoco fu avvistata sopra Sacile. Era di grandi dimensioni e si muoveva velocemente. Vista da molte persone, causò panico e confusione”. Il mostro del Livenza è una leggenda popolare che narra di un mostro che vive nel fiume, descritto come di grandi dimensioni, con testa di serpente e corpo di drago. Infine il ponte del diavolo che sarebbe addirittura uno dei simboli di Sacile. Torniamo al terremoto: cercando smentite e usando uno dei nomi delle presunte vittime sacilesi, Bard si inserisce nella ricerca scrivendo: «Mi dispiace sentire che F. de T. sia morto. Non sono in grado di fornire dettagli sulla sua morte, ma posso dire che era un uomo molto rispettato e amato nella sua comunità. Le mie condoglianze alla sua famiglia». Catastroficamente impreciso, ma educato.