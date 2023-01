FONTANAFREDDA - Salito in treno senza biglietto, viene fatto scendere dal capotreno a Cusano, dove ruba un'auto a una signora per tornare verso la zona di Conegliano da cui era partito un paio d'ore prima intenzionato a raggiunge Udine. Quando arriva a Fontanafredda incappa in un controllo della Polizia locale. Gli agenti gli intimano di fermarsi, ma lui prosegue dritto. Inseguito dagli agenti, a Sacile prova a svoltare a destra per immettersi in via Molino, di fronte al negozio di moto Albatros, la strada che porta in zona industriale La Croce, ma perde il controllo dell'auto e finisce contro il muretto di una abitazione, abbattendolo e distruggendo l'auto. Il giovane - Paolo Rosolen, un 23enne di origini cilene, che vive nella zona di Conegliano senza fissa dimora - ieri mattina è stato arrestato dagli agenti del Comando della Polizia locale per le ipotesi di resistenza, furto aggravato e danneggiamento.



UN RAGAZZO DIFFICILE

Il ragazzo è stato sottoposto ad accertamenti medici. È rimasto illeso e ieri sera, su disposizione del sostituto procuratore di turno, Carmelo Barbaro, è stato accompagnato in carcere. «Siamo in attesa - conferma l'avvocato Giovanna Tirocinio - di conoscere la decisione della Procura sull'eventuale processo per direttissima». Nonostante la giovane età, Rosolen ha un passato molto difficile e turbolento. È un ragazzo in grosse difficoltà, come conferma il suo legale, che vive in strada senza l'aiuto di nessuno. Quando ieri il capotreno lo ha fatto scendere alla prima stazione utile, quella di Cusano, in Comune di Zoppola, si è allontanato dalla piccola stazione a piedi. Ha trovato il primo mezzo di fortuna, ha messo in moto e ha imboccato la Pontebbana in direzione Pordenone e poi Sacile, deciso a tornare verso il Veneto. Ha rubato così una Ford Fiesta piuttosto datata a una signora del posto che ha poi sporto regolare denuncia al Comando della Polizia locale permettendo così di superare qualsiasi inghippo legato all'entrata in vigore della recente riforma Cartabia e all'obbligo della querela di parte per l'avvio del procedimento a carico anche di chi viene colto in flagranza di reato.



LA FUGA

Arrivato a Fontanafredda si è imbattuto in un posto di controllo. Gli agenti, impegnati in un normale controllo lungo la Pontebbana, gli hanno intimato l'alt. Preso probabilmente dal panico ha deciso di proseguire ignorando la paletta sollevata dall'agente. Gli uomini della Polizia locale si sono messi al suo inseguimento in direzione Sacile, raggiungendolo dopo che il giovane, nel tentativo di svoltare in via Molino, ha perso il controllo dell'auto finendo sul muretto di recinzione dell'abitazione posta all'angolo tra la Pontebbana e la stessa via Molino. Il forte impatto ha divelto un tratto della base della recinzione e alcuni metri degli elementi frangisole prefabbricati. Con il personale di Fontanafredda, hanno collaborato anche i colleghi della Polizia locale di Azzano Decimo, che hanno messo a di disposizione il loro cane antidroga Nico, un pastore Lagorai specializzato nella ricerca di stupefacenti. L'auto rubata è sotto sequestro.