Bellunese cade dall'impalcatura di un'abitazione: un volo di sei metri, è in prognosi riservata

CLAUT (PORDENONE) - Grave incidente sul lavoro, questa mattina 23 giugno, attorno alle 12, in un cantiere edile di Claut (Pordenone). Un uomo di 59 anni, residente in provincia di Belluno, è caduto da un'altezza di oltre sei metri mentre si trovava su un'impalcatura in un cantiere di un'abitazione privata. Il volo è stato attutito da alcune piante. Immediatamente soccorso dal personale sanitario, l'uomo - un noto lattoniere della zona - è sempre rimasto cosciente, ma lamentava dolori al torace e alla testa. Nel corso del volo approntato dal 118 verso l'ospedale di Udine, le condizioni del ferito si sono aggravate: è stato ricoverato in Codice rosso, in Terapia intensiva. La prognosi è riservata. Indagini da parte dei Carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria: l'impalcatura è stata posta sotto sequestro.