SACILE - Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri in un'azienda di Sacile. Un artigiano che si stava occupando di alcuni lavori di manutenzione è scivolato dalla scala, precipitando da un'altezza di circa due metri e battendo violentemente la schiena. È successo nello stabilimento della Antares Mobili, al civico 23 di via Mezzomonte.

IL SOCCORSO

L'infortunato non è un dipendente della Antares. C.C., trentaseienne che risiede a Susegana, è un elettricista alle dipendenze della ditta Trentin Impianti che ha sede a Colfosco. Era salito su una scala a libretto, quando improvvisamente è precipitato. Soccorso tempestivamente da un dipendente della Antares, l'uomo non ha mai perso conoscenza, ma lamentava forti dolori alla schiena. La centrale operativa della Sores di Palmanova, considerata la dinamica dell'infortunio, oltre all'ambulanza ha inviato a Sacile anche l'équipe dell'elisoccorso. L'operaio si è procurato un trauma al polso e nella zona lombare. È stato proprio il problema alla schiena a indurre il medico rianimatore a trasferire l'infortunato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove ha avuto anche la possibilità di essere sottoposto ad accertamenti da parte del personale del reparto di Unità spinale. Fino a ieri sera i medici non avevano ancora sciolto la prognosi.

GLI ACCERTAMENTI

In via Mezzomonte sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. A occuparsi degli accertamenti sono stati i carabinieri della stazione di Sacile e il personale dello Spisal, il servizio dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale che si occupa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sulla dinamica dell'infortunio - e sulle condizioni di sicurezza in cui l'elettricista stava operando per conto della sua ditta - sono ancora in corso le verifiche da parte degli esperti dell'AsFo. Saranno loro a comunicare al magistrato di turno il risultato dei rilievi effettuati ieri pomeriggio in azienda. Per la ricostruzione si sono avvalsi anche delle testimonianze delle persone che erano presenti in azienda al momento dell'infortunio.

L'ALTRO INCIDENTE

Nella mattina di ieri i tecnici dello Spisal sono intervenuti in un'altra azienda della provincia di Pordenone per far chiarezza sulla dinamica di un infortunio. Una dinamica importante, che ha visto il ribaltamento di un carrello elevatore, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze per l'operaio coinvolto.