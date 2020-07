Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato dal muletto

PORDENONE - Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, in via dell'Interporto a Pordenone. Un operaio - un trentenne immigrato - ha perso la vita travolto da un muletto. Inutuili i soccorsi dei sanitari e dell'équipe dell'elisoccorso.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone e, per gli accertamenti, la Polizia di Stato e gli operatori del Servizio prevenzione sul luoghi di lavoro dell'Azienda sanitaria. Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA