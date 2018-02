Cade nel capannone mentre lavora, batte la testa e sviene: è grave

di Paola Treppo

SPILIMBERGO (Pordenone) -di Spilimbergo dove un uomo che stava lavorando in unda un'altezza di circa due metri e, rovinando al suolo, ha battuto con violenza la testa, riportando un grave trauma al capo.L'uomo 59 anni, haed è stato subito soccorso dalle persone che erano lì con lui in quel momento; è partita subito una chiamata al numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112, e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase Hems di Campoformido.Stabilizzato sul posto, il 59enne è stato trasportato in volo in codice giallo all'Santa Maria della Misericordia di Udine; èma non sarebbe in pericolo di vita. L'infortunio è accaduto poco dopo le 11 e 30 di oggi, mercoledì 21 febbraio, al civico 4 di via, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale dell'azienda sanitaria.