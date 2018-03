Braccio schiacciato tra due rulli in fabbrica: grave un operaio

di Paola Treppo

SESTO AL REGHENA (Pordenone) - Unè rimasto gravementea unmentre stava lavorando nellodiche si trova in via Cornia a. L'è successo questa mattina, giovedì 22 marzo, poco prima delle 10.Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell’azienda sanitaria, intervenuti sul posto insieme al personale medico, il braccio dell'operaio è rimastotra due. L'uomo è stato subito aiutato dai colleghi dello stabilimento ed è riuscito a estrarre l'arto dalla macchina operatrice.le lesioni che ha riportato. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue 112, a poca distanza dalla fabbrica è atterrato l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido, inviato a Sesto al Reghena dalla centrale Sores di Palmanova. L'operaio è stato stabilizzato e quindi trasportato con la massima urgenza, in ambulanza, all'ospedale di Pordenone.