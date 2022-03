Operaio sale su una scala e precipita da 3 metri: lesioni alla colonna

SACILE - Ha perso l’equilibrio dopo essere salito su una scala ed è caduto a terra da un’altezza di 3 metri. Infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio, 28 marzo, alla Antares Cucine di via Mezzomonte a Sacile. Per cause al vaglio dei carabinieri di Sacile, intervenuti sul posto insieme a personale dello Spisal dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, un giovane operaio, che lavora per conto di un’azienda esterna, alle 14.15 è precipitato da una scala. L’uomo, rimasto sempre cosciente, ha riportato lesioni alla zona rachide-lombare e ad un braccio. Soccorso da personale del 118 e dai vigili del fuoco, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.