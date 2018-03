Colpito da una sonda per spurghi: operaio grave in ospedale

di Paola Treppo

PORDENONE -intorno alle 14.30 di oggi, giovedì 15 marzo, a Rorai Grande in via Cesare Abba. Per cause in corso di accertamento, un uomo è stato colpito da una sonda perrimanendo gravemente; l'operaio è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue 112.Sul posto è stato inviato l'elicottero decollato dalla elibase Hems di Campoformido e una ambulanza. Stabilizzato dalla equipe medica, l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Pordenone con una autolettiga.