​Cade da 16 metri mentre lavora: giovane di 27 anni in fin di vita

MANIAGO - Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo, in un'attività produttiva che opera nella zona Dandolo, territorio di Maniago. Un giovane di 27 anni è caduto da un'altezza di circa 16 metri. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago, un'automeduca e l'elisoccorso. Il giovane, trovato incosciente, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico che ha avviato una lunga rianimazione, continuata anche durante il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Instabile e gravissimo, non ha potuto essere elitrasportato. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.