Precipita da 16 metri mentre lavora: giovane operaio muore dopo poche ore di agonia

MANIAGO - Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo, alla Bioman, un'attività produttiva che opera nella zona Dandolo, territorio di Maniago. Un giovane di 27 anni, dipendente di una ditta esterna del bergamasco, è caduto da un'altezza di circa 16 metri.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago, un'automeduca e l'elisoccorso. Il giovane, trovato incosciente, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico che ha avviato una lunga rianimazione, continuata anche durante il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Instabile e gravissimo, non ha potuto essere elitrasportato. Una volta giunto al Pronto Soccorso, il giovane è deceduto.