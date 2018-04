Travolto dal muletto mentre lavora nella fabbrica di zincatura: grave

di Paola Treppo

FIUME VENETO (Pordenone) - Gravenella zona industriale dinella aziendache si occupa di; per cause in corso di accertamento da parte da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'azienda sanitaria, una persona è rimastada unmentre stava movimentando materiale in fabbrica e ha riportato una gravea unaSoccorsa dai colleghi, è stata poi assistita dal personale medico di una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. I sanitari hanno proceduto alla stabilizzazione della persona ferita che è stata poi accolta in codice giallo all'ospedale di. Per liberare l'operaio dal muletto erano stati allertati anche i vigili del fuoco di Pordenone che però poi sono stati fatti rientrare alla base. L'infortunio sul lavoro è accaduto poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 18 aprile.