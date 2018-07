Travolto dalle matasse di metallo in fabbrica: grave giovane operaio

di Paola Treppo

FIUME VENETO (Pordenone) - Graveo nella zona produttiva ain una fabbrica che sorge in via Maestri del Lavoro, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pordenone e degli ispettori dell'azienda sanitaria, un giovane operaio è stato travolto da delleche gli hanno causatoal torace e a una gamba.Soccorso dai colleghi, che hanno dato l'allarme chiamando il Nue 112, il ferito è stato stabilizzato dalla equipe medica dell'eliambulanza, inviata in azienda dalla centrale Sores di Palmanova insiema a una autolettiga. Da lì l'elicottero lo ha, in codice giallo, in ospedale; l'uomo è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.