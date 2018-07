Lavora alla macchina che avvolge i tessuti: resta schiacciato nel rullo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRAVESIO e SEQUALS (Pordenone) -nella dittadi via dell'Industria dove, questa mattina, venerdì 6 luglio, intorno alle 6, un dipendente ha riportato loo destra. A restare ferito un ragazzo di 21 anni di Sequals, P.T. le sue iniziali, addetto al macchinario per l'avvolgimento dei tessuti.Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro e dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Spilimbergo, il giovane operaio è rimasto incastrato con la mano nel; soccorso prima dai colleghi, è stato poi assistito dal personale medico di una ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Spilimbergo. Non è in pericolo di vita.