Scoppia la bombola di acetilene: operaio ustionato al volto al braccio

di Paola Treppo

PORDENONE -in una ditta che si occupa di materiale per odontotecnici e dentisti, in via Segaluzza. Mancavano pochi minuti alle 15 di oggi, lunedì 28 maggio, quando si è verificato lodi una, per cause in corso di accertamento, durante una fase di travaso.Nella deflagrazione, l’addetto ha riportato dellee una ferita a un braccio. Subito soccorso dai colleghi, che hanno lanciato l'allarme, è stato soccorso dal personale medico di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova che lo ha stabilizzato e quindi trasportato in autolettiga, per fortuna non grave, in codice verde, all'ospedale di Pordenone. A poca distanza dal luogo dell'infortunio era atterrato anche l'elicottero decollato dalla Elibase di Campoformido, poi rientrato vuoto alla base. In azienda sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria per tutti gli accertamenti.