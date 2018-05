Infortunio in zona industriale: mano schiacciata e tre dita amputate

di P.T.

CLAUT (Pordenone) - Grave, nella zona industriale di; è accaduto poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 23 maggio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Spilimbergo e degli agenti della polizia di Stato, intervenuti sul luogo dell'incidente, mentre stava lavorando, un operaio si è ferito in maniera grave a una mano.Dopo l'allarme, sul posto è giunto il personale medico di una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. L'uomo ha riportato la parzialedi una mano che è rimasta schiacciata. La ferita è moltoma l'uomo non è in pericolo di vita; è stato accolto all'ospedale di Pordenone.