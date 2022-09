SESTO AL REGHENA - Grave infortunio ieri mattina nel piazzale della Cantina produttori Ramuscello e San Vito, in via Marconi. Una socia sanvitese - F.B., 70 anni - è stata travolta da un camion con rimorchio che era in fase di manovra ed è rimasta incastrata nell'ultimo asse del mezzo, tra le due ruote del camion. La sala operativa regionale del soccorso è stata allertata poco dopo le otto. A Ramuscello sono stati inviati elisoccorso, ambulanza e vigili del fuoco di San Vito. Sono stati i pompieri, utilizzando dei cuscinetti pneumatici da sollevamento, ad alzare l'asse in cui la donna era rimasta bloccata con gli arti. A quel punto è stato possibile spostarla e sottoporla alle prime cure. Era cosciente, ma ha riportato gravi lesioni e traumi da schiacciamento, oltre a fratture. È stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine. La prognosi fino a ieri sera non era stata ancora sciolta.

LA DINAMICA

La donna stava conferendo un carico di glera, l'uva destinata al Prosecco, raccolta nei suoi vigneti. Alla guida del camion c'era un autista della ditta Mazzari, realtà della provincia di Reggio Emilia. Era la prima volta che andava a Ramuscello. Aveva caricato sottoprodotti destinati alle distillerie e stava facendo retromarcia, pronto per il rientro in Emilia Romagna. Mentre faceva manovra non si è accorto che la 70enne si era avvicinata al suo mezzo. L'ha urtata e trascinata per una decina di metri. Nel piazzale c'erano diverse persone che, appena si sono accorte dell'investimento, hanno cominciato a urlare all'autista di fermarsi.

LE INDAGINI

Nella Cantina, come fa sapere il direttore Rodolfo Rizzi, l'attività si è subito fermata per consentire prima le operazioni di soccorso e poi la ricostruzione della dinamica da parte degli agenti della Polizia locale di Sesto al Reghena e degli esperti di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'AsFo, che sull'incidente invieranno una relazione alla Procura della Repubblica. Sarà il magistrato a valutare se aprire un fascicolo per lesioni stradali o per infortunio sul lavoro. L'attività della Cantina, in questi giorni molto intensa, è rimasta bloccata fino alle 12.30. I soci, molto preoccupati per le condizioni della ferita, sono rimasti in costante contatto con la famiglia.