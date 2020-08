Un artigiano di Oderzo è rimasto gravemente ferito mentre si occupava della manutenzione di un macchinario della Sap Srl, un’azienda di Maron che in via Lino Zanussi 34 produce pannelli per l’industria del mobile. È rimasto schiacciato con entrambe le gambe in un impianto di sezionatura e nel tardo pomeriggio di ieri è stato accolto in codice giallo all’ospedale di Pordenone.

In questi giorni la fabbrica è chiusa e si è approfittato del periodo di ferie per affidare a una ditta esterna la manutenzione dei macchinari. Nel capannone c’erano due dipendenti di una ditta di Mansuè e l’artigiano di Oderzo, O.D., 58 anni. I tre stavano operando al primo piano, dove c’è una macchina sezionatrice di grandi dimensioni. Il 58enne si trovava sopra il macchinario e stava operando a ridosso dei rulli che trasportano i pannelli da lavorare. Improvvisamente il macchinario si è mosso, una sorta di sussulto che ha spinto l’artigiano verso la sezionatrice.

È stato soccorso dai due compagni di lavoro, che lo hanno adagiato sulla rulliera e hanno contattato il Nue112. Erano le 18.25. La sala operativa del soccorso regionale ha inviato a Maron un’ambulanza, l’elisoccorso e i vigili del fuoco di Pordenone. O.D. non ha mai perso conoscenza e ha sempre collaborato con i soccorritori. Con l’aiuto dei pompieri è stato sistemato sulla barella spinale e portato al piano terra. Il medico rianimatore ha deciso di trasportarlo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per affidarlo alle cure dei reparti di Ortopedia e Microchirurgia. Anzichè tornare a Udine in elicottero, il medico è salito in ambulanza con il ferito, in modo da potergli prestare assistenza fino all’arrivo in pronto soccorso di Pordenone.

In via Zanussi sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Sacile, che hanno raccolto le testimonianze dei due dipendenti della ditta di Mansuè ed effettuato un primo sopralluogo in attesa dell’arrivo del personale dell’Azienda sanitaria specializzato nella prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà il personale dello Spisal a ricostruire la dinamica dell’infortunio e verificare se l’artigiano stava lavorando in condizioni di sicurezza.

