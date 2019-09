Influenza, primi casi registrati: ora scatta la campagna di vaccinazione

di Lisa Zancaner

Il clima di questi giorni ha ancora il sapore dell'estate, ma la temuta influenza di stagione è alle porte e il 24 ottobre scatta ufficialmente in Friuli Venezia Giulia la campagna per la vaccinazione che nella scorsa stagione è stata ancora ben lontana dalla copertura minima perseguibile del 75% fermandosi poco sopra il 55% per over 65 e categorie a rischio e con il solito neo dei vaccini tra gli operatori sanitari. Quest'anno la sanità pubblica corre ai ripari. All'Azienda sanitaria universitaria integrata di...