Influenza, in aumento i contagi: due casi gravi in ospedale

PORDENONE - Oltre 20mila assistiti dai medici sentinella, 75 casi accertati e due casi classificati gravi, ricoverati uno all’ospedale di Udine e l’altro nel nosocomio di Pordenone. Iniziano a salire i numeri dell’influenza che già la scorsa settimana ha raggiunto livelli epidemici in Friuli Venezia Giulia.

Dall’ultimo rapporto Influnet del 18 dicembre, in regione l’incidenza ha raggiunto i 3,74 casi per mille assistiti e ci si avvicina la picco massimo atteso nelle prossime settimane. I più colpiti sono i bambini in età pediatrica, nella fascia tra zero e 4 anni con un’incidenza di 7,58 casi per mille assistiti. Elevata anche la diffusione del virus tra i ragazzi e gli adulti tra 15 e 64 anni, mentre tra gli over 65 l’incidenza è più contenuta grazie al ricorso alle vaccinazioni. «Quest’anno l’influenza è partita presto – spiega il professor Pierlanfranco D’Agaro, responsabile del laboratorio di virologia dell’Istituto di igiene di Trieste – finora abbiamo isolato 11 virus dai 75 campioni pervenuti da medici sentinella e 38 da ospedali, pronto soccorso e day hospital».

A circolare maggiormente è il virus H3/N2, «solitamente più aggressivo degli altri», precisa D’Agaro.

Ed è proprio questo virus che ha causato il ricovero di due persone, una a Udine e l’altra a Pordenone, entrambe classificate come casi gravi. Uno di questi pazienti è già affetto da patologie croniche pregresse e il secondo da patologie respiratorie, soggetti a rischio, dunque, i più esposti alle complicanze che può portare l’influenza.

«Ancora non sappiamo quale sarà l’evoluzione dei virus, ma il picco è atteso nelle prossime settimane anche se – precisa – le vacanza di Natale avranno un effetto ritardante nella fascia pediatrica». I bambini piccoli, infatti, sono i più esposti, ma durante le festività asili e scuole rimarranno chiusi e la circolazione dell’influenza tra i più piccoli potrebbe subire un rallentamento. È presto anche per dire se il virus subirà delle mutazioni: «L’H3/N2 contenuto nel vaccino non è del tutto identico a quello che sta circolando», aggiunge D’Agaro, sottolineando che, comunque, il vaccino rimane l’arma migliore, tanto che al momento «apparentemente non c’è un grosso impatto sulla popolazione anziana».

VACCINI

Per quanto i medici continuino ad affermare che il vaccino è l’unico modo per proteggersi dall’influenza e le campagne di sensibilizzazione arrivino puntuali tutti gli anni, i dati, per ora provvisori, non sono molto confortanti. Tra gli over 65 e le categorie a rischio, al 15 dicembre (ultimo dato disponibile) si sono vaccinati oltre 180mila su 324mila, circa il 56% delle persone a cui il vaccino è destinato gratuitamente: «Sostanzialmente il dato è in linea con quello della stagione precedente – afferma il direttore dell’area prevenzione della Regione, Paolo Pischiutti –, un numero che non può che migliorare. Speriamo».

Il dato può essere influenzato anche dalla ritardata registrazione fatta dai medici di medicina generale e che viene eseguita per ogni vaccino, magari alcuni medici hanno registrato le vaccinazioni in ritardo e per un dato definitivo bisognerà attendere la seconda decade di gennaio. Dei numeri attuali, comunque, Pischiutti si dichiara «poco soddisfatto. A Natale – dice – meno panettoni e più vaccinazioni».

Chiunque non si sia ancora sottoposto alla vaccinazione è ancora in tempo. La campagna, infatti, prosegue fino alla fine dell’anno: «Ci si può vaccinare anche a gennaio – spiega Pischiutti –, ma, come negli anni passati, sappiamo che il picco è previsto a gennaio e quindi è meglio vaccinarsi prima. Inoltre – aggiunge – siccome il virus si diffonde quando la popolazione sta a stretto contatto, è ovvio che le feste natalizie possono far aumentare la circolazione del virus».

Tra strette di mano, baci e abbracci l’influenza può finire per tanti sotto l’albero. L’unico dato positivo sui vaccinati è la riconferma di chi lo sta facendo tutti gli anni. «Visto che la percentuale è la stessa del 2018 – afferma il responsabile regionale –, significa che ha fatto il vaccino in passato ci crede e si rivaccina. Anche altri dovrebbero provare».

