PRATA - Nonno Inaco Maccan nel 1968, a vent’anni, fondava a Villanova di Prata la “Friul Intagli”, colosso dei componenti per mobili (tra i clienti principali c’è l’Ikea). Niente fabbrica, invece, per il nipote 26enne Carlo Alberto - figlio di Stefano Maccan e residente a Portobuffolè - che ha la passione per i viaggi, il luxury e la moda. Per questo ha scelto di fare il fashion influncer ed è seguito su Instagram da duecentomila fan. Biondo, bello e longilineo (una sorta di Tadzio viscontiano), modello ed esperto in International business and finance alla Regent’s University di Londra, brand ambassador di Polo Ralph Lauren Fragrances, ospite di eventi mondani internazionali, le sue patinatissime foto sulle pagine di Facebook e di Instagram sono un album di vacanze da sogno, tra lussuosi resort di Zanzibar, bianche spiagge di Ibiza, cristalline acque messicane e soggiorni ad Amman in Giordania.



IL DOPPIO COGNOME Una vita dorata, dunque, su cui però si stanno addensando delle nubi. Tutta colpa del doppio cognome. Il giovane influencer si presenta infatti, nei social e nel jet set, come Maccan Romanoff. E nel suo sito web la firma è “CAlberto Maccan R”. Creando così un collegamento con la famiglia imperiale russa dello zar Nicola II, sterminata dai bolscevichi a Ekaterinburg nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 1918. Carlo Alberto dice di essere Romanoff, non Romanov, affermando nelle interviste, che stanno girando nel web, che gli antenati di nonno Inaco si spostarono in Francia, poi si trasferirono in Russia, dove i Maccan si sarebbero uniti attraverso un matrimonio con i Romanov. Presentarsi con una discendenza così nobile e storica sarebbe stato un vantaggio per il giovane rampollo della dinastia “Friul Intagli”, ma si è trovato di fronte il dissenso di George Romanoff Prinz von Preussen, uomo d’affari russo ed erede riconosciuto di Nicola II.



LA DENUNCIA Venuto a conoscenza di questa presunta parentela imperiale, diffusa dalle interviste rilasciate dal Romanoff di Portobuffolè, lo zarevic ha subito messo la vicenda nelle mani di uno studio legale, per presentare una denuncia alla Procura della Repubblica di Treviso, provincia di residenza dell’influencer.



L’AVVOCATO DEL DUCA «Più volte, in passato, i legali della famiglia russa hanno chiesto al giovane Maccan di togliere il cognome Romanoff dai siti web, che utilizza per promuoversi, ma non c’è stato verso», spiega l’avvocato Alessandro Verga Ruffoni, che patrocina la causa di George Romanov Prinz von Preussen. «Quindi siamo passati alla denuncia, chiedendo il sequestro preventivo dei siti. Ora aspettiamo di vedere cosa succede, certo è che domani incominciano le ferie e se ne riparlerà a settembre». L’avvocato, che ha uno studio a Roma e uno a Milano, spiega poi che il nome stesso dei Romanov è mutato nel tempo e che il duca George di cognome fa proprio Romanoff, con due “effe”. Per quanto riguarda l’eventuale richiesta di risarcimento, Verga Ruffoni ipotizza una cifra di 200mila euro, ma precisa subito: «Di questo si vedrà...Non ne facciamo una questione di soldi. Quello che al mio cliente sta a cuore è che si metta fine a questa ingiustificata sostituzione di persona. Ho presentato un ricco dossier alla Procura, in cui tutti gli studi storici e i documenti araldici dimostrano che Maccan non c’entra nulla con la famiglia Romanoff». Nel sito web di Carlo Alberto ancora oggi compare il doppio cognome della discordia. Però nella biografia non si fa esplicitamente accenno alle discendenze imperiali del biondo modello, che si definisce influencer, viaggiatore, socialite nonchè personalità televisiva, elencando i titoli di studio acquisiti a Londra, la presenza nelle fashion week di Milano e New York, la partecipazione a campagne di moda e molte altre occasioni mondane, tra cui il Festival di Cannes dello scorso anno. Ultimo aggiornamento: 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA