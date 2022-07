PORDENONE - Un inferno. Gli infermieri all'ospedale di Pordenone sono sul piede di guerra. Non solo. Alcuni se ne sono già andati, altri hanno già deciso di farlo (tanto trovano tutti lavoro in Veneto o nelle cliniche private e sono pure pagati meglio). Di più. Ci sono i buchi in organico che oramai interessano tutti i reparti, le malattie che sempre più spesso in questo periodo riguardano la recrudescenza del Covid con la necessità dell'isolamento per la variante Omicron 5. E per non farsi mancare niente ci sono le ferie dei colleghi. In pratica chi lavora al Santa Maria degli Angeli in questo periodo è sottoposto ad un fuoco di fila pesante da sopportare anche da parte di chi ha una lunga militanza nell'ospedale pordenonese.

IL SEGNALE ROSSO

In queste condizioni non solo accudire il paziente diventa complicato, ma la possibilità di commettere errori è dietro l'angolo, con le conseguenze che ne possono derivare. Tutti sono stremati anche perchè - spiegano dalle organizzazioni sindacali - oramai i turni di riposo saltano sempre più spesso e gli infermieri sono costretti a rientrare per garantire l'assistenza.

LA RICHIESTA

«Siamo arrivati a un punto - spiega Pierluigi Benvenuto, segretario provinciale della Funzione pubblica Cgil - che veramente la situazione è da considerarsi estrema per chi lavora. In tutti i reparti il personale è ridotto al lumicino e in tutti i reparti oramai si salta il riposo e si rientra perchè chiamati a tappare i buchi. In questa maniera il recupero psico - fisico è impossibile. La gente è stressata, non ce la fa più. È verissimo che parecchi hanno deciso di andarsene. Penso, ad esempio, all'Ostetricia dove una persona deve essere sempre pronta perchè ci sono da salvare due vite. Come è possibile essere concentrati e in forma se si saltano anche i turni di riposo?». A questo punto la strada pare segnata. Il sindacato nell'incontro che si terrà oggi, 6 luglio, con il direttore generale dell'Asfo, Giuseppe Tonutti, anche se non è all'ordine del giorno, chiederà un intervento immediato perchè la situazione si sta deteriorando.

STOP AI SERVIZI

Per la verità non c'è molto da fare visto che intervenire adesso è troppo tardi. L'unica cosa possibile è chiudere altri servizi. Una decisione non facile da prendere, ma secondo il sindacato l'unica possibile con la situazione attuale. Quali servizi lo deve decidere ovviamente il direttore Tonutti. Una richiesta che va però a cozzare con un altro problema: l'allungamento delle liste di attesa, degli interventi programmati già ridotti per la chiusura delle sale operatorie e ultimo, ma non certo meno importante, resta da capire dove eventualmente penalizzare ancora di più la sanità e gli utenti della provincia di Pordenone.

I RINFORZI

«Non vedo altre possibilità - conclude il sindacalista della Cgil - anche perchè i nuovi assunti con il concorso arriveranno verso la fine di settembre, mentre ad agosto ne aspettiamo uno o due. È chiaro che gli infermieri del Santa Maria degli Angeli non possono andare avanti ancora a lungo in queste condizioni anche alla luce del fatto che c'è troppo tempo da aspettare per l'arrivo di forze fresche». Ora il pallino passa nelle mani del direttore che dovrà decidere cosa fare. Una decisione non facile da prendere a cuor leggero e che arriva in un momento in cui il Covid sta rialzando la testa con il rischio di avere un numero maggiore di ricoveri o di personale che potrebbe essere contagiato e quindi restare a casa in isolamento.