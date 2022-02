PORDENONE - La partita l'ha vinta l'Ordine delle professioni infermieristiche del Friuli Venezia Giulia. E l'hanno persa gli infermieri non vaccinati ma guariti dopo aver preso il Covid. Ieri pomeriggio, 23 febbraio, infatti, sulla scrivania del presidente dell'Ordine regionale, il pordenonese Luciano Clarizia, è atterrata la circolare del ministero della Salute chiamata a fare chiarezza sullo status lavorativo dei professionisti rientrati in servizio dopo aver superato il contagio ma senza la vaccinazione. E il responso è stato netto: il ministero della Salute, infatti, ha messo nero su bianco il divieto assoluto di ritorno al lavoro in capo agli infermieri che sono sì guariti dopo il contagio, ma che in passato non risultavano vaccinati. Hanno quindi il Green pass rafforzato (quello che si ottiene dopo aver superato il contagio) ma non possono lavorare.

«Questi infermieri - ha spiegato ieri il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche, Luciano Clarizia - comparivano fino a qualche ora fa nella lista verde nel nostro database. Quindi tecnicamente potevano tornare in corsia. La circolare arrivata dal ministero della Salute, però, ha sgomberato il campo da ogni possibile dubbio e adesso tutti loro compaiono solamente nella lista rossa». Si tratta dell'elenco degli infermieri che non si sono vaccinati e che quindi secondo le norme attualmente in vigore non possono lavorare nelle strutture sanitarie di qualsiasi tipo o natura. Quindi ora che destino avranno nel breve periodo? Il meccanismo è automatico e praticamente si tradurrà in un salto indietro nel tempo. La guarigione sarà di fatto cancellata (almeno dal punto di vista lavorativo) e dovranno scattare nuovamente i provvedimenti di sospensione dall'attività professionale. Con una ricaduta - seppur non determinante - sulla quota di personale operante all'interno degli ospedali e delle altre strutture sanitarie o sociosanitarie, come Rsa o case di riposo.

«Abbiamo convocato un consiglio direttivo urgente dell'Ordine - ha illustrato sempre Luciano Clarizia - e procederemo immediatamente alle sospensioni degli infermieri che erano tornati in servizio senza la vaccinazione ma con la guarigione dopo il Covid. Non possono lavorare, serve solamente il vaccino. In provincia di Pordenone gli effettivi sono 21, ma in tutta la regione i numeri aumentano notevolmente, superando probabilmente quota cento». Un altro problema che si aggiunge.